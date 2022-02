Homem é preso depois de agredir esposa e quebrar móveis de casa em Maceió

A vítima de 26 anos relatou que o agressor chegou em casa embriagado. Ele teria se ferido enquanto quebrava a porta de residência

Na noite desta quarta-feira, 9, um homem de 21 anos foi preso por agredir a companheira e destruir portas e móveis da casa onde moravam, no bairro do Cruzeiro do Sul, em Rio Largo, cidade da região metropolitana de Maceió.

Segundo com o relato dos policiais, a vítima de 26 anos relatou que o agressor chegou em casa embriagado. Ele teria se ferido enquanto quebrava a porta de residência.

Os militares do 8º Batalhão relataram que assim que chegaram ao local, encontraram o suspeito dentro do imóvel e que ele se negou a posicionar para revista pessoal, sendo necessário, então, algema-lo.

Depois de detido, o rapaz foi levado até a Central de Flagrantes de Maceió, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal dolosa e violência doméstica baseada na lei Maria da Penha.