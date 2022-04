Homem é preso após tentar estuprar mulher que dormia em quarto de casa em MT

Na tarde deste domingo, 10, foi preso um homem de 46 anos após ele tentar estuprar uma mulher de 24, que estava deitada em uma cama

Na tarde deste domingo, 10, foi preso um homem de 46 anos após ele tentar estuprar uma mulher de 24, que estava deitada em uma cama em uma casa no bairro São Miguel, em Campo Verde, a 139 km de Cuiabá.

Conforme informações do boletim de ocorrência, policiais foram acionados para irem a uma rua do bairro onde havia um desentendimento entre várias pessoas.

O suspeito foi encontrado e relatou aos PMs que estava em uma residência ingerindo bebida alcoólica e que os que estavam ali o acusavam de estupro.

Testemunhas disseram aos militares que todos estavam bebendo e a vítima teria ido para o quarto dormir. Em seguida, o homem foi visto deitado em cima da mulher, sem camisa e com o zíper do short aberto, enquanto ela estava deitada e sob efeito ainda do álcool.Depois disso, a discussão entre todos que estavam no local começou e algumas pessoas foram embora. Já a vítima, disse que sentiu o homem passar a mão em regiões íntimas do seu corpo.

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia do município.