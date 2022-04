Jovem grávida sofre estupro em Macapá; o acusado afirmou ao delegado que agiu ‘por impulso’

O estuprador foi reconhecido pela vítima e foi preso após ser detido por populares; Jovem passou por avaliação médica na maternidade

Uma jovem de 24 anos, grávida de 6 meses, foi estuprada por um homem na Zona Norte de Macapá, na noite do último sábado (9), quando ela andava na rua em direção à casa de uma amiga. O homem foi detido por populares e depois foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), enquadrado no crime de estupro.

Na delegacia, o estuprador de 19 anos negou que tenha passado as mãos nas partes íntimas da vítima, mas afirmou que deu tapa na bunda da mulher “por impulso”. A audiência de custódia do preso foi agendada para às 17h deste domingo (10). O G1 tentou localizar a defesa, mas não conseguiu.

O caso aconteceu no bairro Jardim Felicidade 2, por volta de 20h30. À polícia, a vítima relatou que estava caminhando na rua, indo para a casa de uma amiga, quando o homem se aproximou por trás dela e lhe aplicou um golpe conhecido como “gravata”.

O relato descreve ainda que ele jogou ela no chão, levantou o vestido, e passou as mãos nas partes íntimas. A jovem afirmou que o homem não falou nada, tentou baixar as calças, mas um carro jogou forte luz do farol e assustou o agressor, que correu.

Ele foi perseguido pelo veículo e por populares, que o detiveram. O homem chegou a ser agredido até a chegada da PM que deu voz de prisão em flagrante.

O suspeito recebeu atendimento médico da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro Novo Horizonte e depois foi encaminhado até a delegacia. Por estar grávida de 6 meses, a jovem foi levada para o Hospital da Mulher Mãe Luzia, onde foi avaliada por um médico e liberada.

A vítima ressaltou que não conhecia o agressor. Na Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM), para onde o homem e a jovem foram levados, ele negou ter aplicado a gravata ou que tenha tocado nas partes íntimas da jovem.