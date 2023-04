Homem é preso após estupro e maus-tratos contra filhos

A mãe das vítimas, de 37 anos, também é investigada por maus-tratos e abandono de incapaz

Um homem de 58 anos foi preso suspeito de estuprar os próprios filhos, de 10, 11 e 22 anos, entre os filhos, um menino sofre com deficiência mental. O caso aconteceucna Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal.

Segundo a delegada Dilamar de Castro, os crimes aconteceram há mais de um ano, sendo que a vítima mais velha foi abusada aos 14 anos. A companheira do suspeito seria convincente com os abusos.

“Esse que é especial foi encontrado em uma espuma no chão. Estava negligenciado, é uma criança que precisa fazer uso constante de medicamentos, mas não estava tomando. Eles saiam e deixavam os filhos sozinhos, sem alimento, usavam o dinheiro da criança especial para comprar bebidas”, afirmou.

Além dos filhos, o homem também criava uma enteada de 2 anos. A menina, porém, não era abusada pelo padrasto. De acordo com a delegada, o pai e a mãe perderam a guarda dos filhos.

“Representei pela prisão dos dois, mas o Ministério Público não foi favorável com a prisão dela. Vamos continuar as diligências porque, dentro das investigações, ela com certeza sabia desses abusos”, afirmou.