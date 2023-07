Homem é preso após estuprar primo de 6 anos em Caldas Novas

O suspeito chegou do estado do Maranhão, a convite do pai da vítima, seu tio, com o propósito de trabalhar na cidade

Um jovem de 24 anos foi preso após estuprar seu primo de apenas 6 anos, crime aconteceu na cidade de Caldas Novas. A prisão do suspeito ocorreu na manhã da última quarta-feira (5). De acordo com os relatos da investigação, o homem compartilhava o mesmo quarto que a criança e fugiu após a família tomar conhecimento dos abusos.

Segundo os relatos, os abusos sexuais ocorreram na terça-feira passada (4). No dia seguinte, a criança relatou o ocorrido para sua mãe. O suspeito permanece detido e deve responder pelo crime de estupro de vulnerável. Se condenado, ele pode enfrentar uma pena de até 15 anos de prisão.