Homem é preso após espancar companheira e estuprar enteada

Os incidentes ocorreram em 12 de agosto, e o indivíduo em questão foi detido na sexta-feira (25), na cidade de Anápolis

Um homem de 39 anos foi detido sob a suspeita de ter agredido fisicamente sua esposa e perpetrado um ato de estupro contra a enteada em Pires do Rio, localizado na região sudeste de Goiás. De acordo com as informações fornecidas pela Polícia Civil, os episódios de agressão e ameaça se estenderam por várias horas, culminando com o homem apoderando-se das chaves da motocicleta da esposa e evadindo-se do local.

Segundo relato da Polícia Civil, o suspeito chegou à residência alcoolizado e ordenou que a esposa preparasse o almoço. Posteriormente, ele empunhou duas facas, ameaçando-as enquanto as agredia com socos, chutes e golpes de faca, tanto a esposa quanto a filha.

Após as agressões, o homem forçou a mãe e a filha a se recolherem em um quarto, onde a adolescente teria sido vítima de abuso sexual.

O delegado Bruno Barros, encarregado do caso, relatou que o homem enfrentará acusações por agressão física no contexto de violência doméstica, ameaça, detenção ilegal, roubo e estupro de vulnerável.