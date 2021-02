Homem é preso após destruir imagens de igreja católica com machado

PUBLICIDADE

Um homem foi flagrado destruindo imagens religiosas em um altar de uma igreja católica. Na ocasião, ele estava com um machado. O suspeito foi preso, na quinta-feira (11).

O caso ocorreu em Antônio Gonçalves, no norte da Bahia. O homem entrou na Igreja Católica Sagrado Coração de Jesus com um machado e quebrou seis imagens. No momento do ataque, um padre e quatro pessoas estavam na igreja, mas ninguém ficou ferido.

Segundo a polícia, no mesmo dia, o suspeito havia tentado destruir uma outra imagem que fica na praça em frente à igreja, mas foi impedido pelo padre.

Com a chegada da polícia, o homem foi preso e conduzido à delegacia.