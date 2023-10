Homem é preso após chamar policial de “bosta” em AL

O homem foi preso por desacatar e ameaçar um policial militar que trabalhava na segurança do local

Um homem de 34 anos foi detido em uma escola estadual localizada no bairro Benedito Bentes, em Maceió, durante o processo de eleição para o Conselho Tutelar.

De acordo com as autoridades, o indivíduo tentou utilizar a fila preferencial para votar, alegando ter “necessidades especiais” e estava acompanhado de sua filha. No entanto, ele não apresentou qualquer documentação que comprovasse sua suposta deficiência.

Após o policial militar terminar seu turno de trabalho e estar prestes a deixar o local, o homem o insultou, utilizando termos ofensivos como “PM de bosta”, além de proferir ameaças.

A situação foi rapidamente controlada, e o homem foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes. Lá, ele foi autuado por desacato e ameaça. Posteriormente, o indivíduo foi liberado após o pagamento de fiança no valor de R$ 1.320, mas permanecerá respondendo ao processo em liberdade.