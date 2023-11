Homem é preso após agredir mulher com fogão e ameaçar enteado de morte em Anápolis

A Polícia Militar agiu prontamente, prendendo o homem em flagrante por lesão corporal

Uma mulher em Anápolis, cidade localizada a 55 km de Goiânia, sofreu um corte profundo na perna após seu marido lançar um fogão contra ela durante uma briga. O filho da vítima também foi ameaçado pelo suspeito durante o incidente.

O incidente ocorreu no domingo (5), no bairro Vila Jaiara. De acordo com o relato da mulher às autoridades, seu marido estava embriagado e iniciou uma discussão, que rapidamente se transformou em uma violenta série de eventos. O suspeito, visivelmente irritado, começou a destruir os móveis da residência.

A vítima explicou que, durante a briga, o marido pegou um fogão cooktop e o lançou contra ela. O objeto atingiu um balcão de mármore, que se quebrou, resultando em um profundo corte em sua perna. Além disso, a mulher afirmou à PM que o marido chegou a ameaçar de morte seu filho. Em meio à violência, ela suplicava repetidamente para que ele parasse, mas suas súplicas foram ignoradas.

Quando os policiais chegaram ao local, detiveram o suspeito em flagrante. Ele foi conduzido até a delegacia, onde foi autuado pelo crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.