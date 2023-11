Homem é preso após agredir mãe idosa de 93 anos

O suspeito alegou que sua mãe teria caído

Na última segunda-feira (13), um homem de 56 anos foi detido sob a suspeita de agredir fisicamente sua própria mãe, uma idosa de 93 anos, no município de São Mateus do Maranhão, localizado a cerca de 200 km de São Luís.

A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) recebeu uma denúncia anônima informando que a idosa estaria ferida em uma residência no povoado Queimadas. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima deitada em uma cama, apresentando graves lesões na cabeça.

Imediatamente, uma ambulância foi acionada para transportar a idosa até um hospital na região. Segundo informações da polícia, a idosa teria sido agredida pelo próprio filho, que desempenhava o papel de cuidador, no domingo (12).

O suspeito alegou que sua mãe teria caído, no entanto, o exame de corpo de delito revelou que as graves lesões eram resultado de chutes e socos desferidos contra a idosa.

Além disso, as autoridades afirmaram que, para evitar sua prisão, o homem não buscou socorro médico imediato e, ainda, iniciou a venda de seus bens com a intenção de fugir para o estado do Mato Grosso.

O agressor foi detido e autuado pelo crime de maus tratos qualificado por lesão grave no contexto de violência doméstica. Posteriormente, ele foi encaminhado ao presídio de Bacabal, onde permanecerá à disposição da Justiça.