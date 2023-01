Homem é preso após agredir filha com puxões de cabelo e mordidas

A vítima foi socorrida pelos vizinhos com ferimentos por todo o corpo

Um homem, que não teve a idade divulgada, foi preso por violência doméstica após agredir a própria filha, de 28 anos, com puxões de cabelo e mordidas, em Corumbá (MS), a 428 km de Campo Grande. Acompanhada da mãe, de 56 anos, e do filho pequeno, a filha foi socorrida pelos vizinhos com ferimentos por todo o corpo.

De acordo com a Polícia Militar, as agressões tiveram início quando a família chegou em casa após um almoço na casa de um familiar. Segundo a vítima, o pai dela começou a quebrar objetos no imóvel e a expulsou da residência.

Na sequência, o suspeito passou a agredir a própria filha com puxões de cabelo, mordidas, além de tapas. A vítima conseguiu sair da residência, acompanhada da mãe e do próprio filho, e foi socorrida por vizinhos, que acionaram a Polícia Militar (PM).

O homem foi preso em flagrante no sábado (21). Como estava com um ferimento na orelha, o suspeito foi encaminhado para uma unidade de saúde antes de ser encaminhado para a delegacia. Ele vai responder por violência doméstica.