Homem é preso após agarrar menina de 11 anos

Homem foi atuado por estupro de vulnerável

Uma criança de 11 anos foi agarrada e teve os seis apalpados enquanto ia para uma padaria na Praça Pingo D’Água, no bairro do Trapiche, em Maceió. O crime ocorreu no domingo (9) e o suspeito de 48 anos foi preso.

A Polícia Militar recebeu a denúncia e ouviu a menina. Ela contou que estava a caminho da padaria quando foi abordada por um homem desconhecido. Ele a agarrou por trás e apalpou os seus seios.

Os militares foram atrás do suspeito, que foi preso na praia. Ele foi atuado por estupro de vulnerável.