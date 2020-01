Homem é preso ao agredir e atear fogo na casa da namorada

PUBLICIDADE 

No último sábado (18), um homem foi preso suspeito de atear fogo na casa da namorada em São Félix, no Mato Grosso. Segundo as autoridades, após a denuncia, o homem foi pego com as mãos e pernas queimadas e com um isqueiro no bolso.

O motivo teria sido uma briga com a namorada, que o denunciou logo depois por agressão. No momento do incêndio, ela não estava no local. O fogo foi controlado com dois caminhões-pipa da prefeitura.

Segundo testemunhas, um carro branco parou próximo ao imóvel e um rapaz se aproximou, abriu uma das janelas da casa e ateou fogo. As informações de quem poderia ser o autor do crime vieram depois que os policiais entraram em contato com a vítima.

Em seu depoimento, ela relatou aos policiais que seu namorado havia saído com um carro branco de uma festa em que os dois estavam e onde ela teria sido agredida por ele, que além disso, quebrou o celular da vítima e a ameaçou.

O suspeito foi localizado já em Alto Boa Vista, a 1.064 km de Cuiabá. Ele foi conduzido à Delegacia de São Félix do Araguaia, onde foram realizados todos os procedimentos relacionados a autuação em flagrante.