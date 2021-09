Homem e mulher são mortos a tiros dentro de casa

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil investiga o caso

Na noite de domingo (19), um homem e uma mulher foram mortos a tiros dentro de casa, em Conceição da Barra (ES).

As vítimas foram identificadas como Jonas Novais, de 23 anos, e Kêmilly Santos do Sacramento, de 29. O filho da mulher, de 10 anos, também foi atingido e está internado no hospital.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo de Jonas foi encontrado no banheiro e o de Kêmilly na sala, ao lado do criança baleada.

