Homem é morto por vizinho após discussão por aparelho de som na BA

O homicídio ocorreu na noite de terça-feira (6)

Em Paulo Afonso, no norte da Bahia, um idoso foi brutalmente assassinado a pauladas durante uma discussão por causa de um aparelho de som. A vítima, identificada como João Miguel Pires, de 67 anos, foi atacada dentro de sua própria residência pelo seu vizinho, que foi posteriormente detido como principal suspeito do crime.

O homicídio ocorreu na noite de terça-feira (6), quando o suspeito invadiu a casa de João Miguel munido de um pedaço de madeira, desferindo os golpes fatais. Após o ataque, o agressor empreendeu fuga do local, porém foi capturado pela polícia militar após sofrer uma tentativa de linchamento por parte dos moradores da região. Diante das autoridades, o suspeito confessou o crime, revelando que estava embriagado no momento do ocorrido.

Segundo informações fornecidas pela polícia, o embate entre os dois vizinhos teve origem em desentendimentos anteriores relacionados ao volume do som. Em um incidente anterior, o suspeito teria danificado o aparelho de som pertencente ao idoso. Posteriormente, João Miguel registrou uma queixa contra o vizinho e passou a exigir uma indenização no valor de R$ 1 mil como compensação pelos danos causados. As constantes cobranças e intimações por parte da vítima teriam inflamado a ira do agressor, que chegou a proferir ameaças contra o idoso, culminando no trágico desfecho.