Homem é morto degolado por “colegas de trabalho” em MT

O incidente foi inicialmente reportado à Polícia Militar como um possível roubo e sequestro

Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, testemunhou um caso chocante no último domingo (29), quando dois trabalhadores, de 22 e 25 anos, foram detidos sob a suspeita de degolar o colega de trabalho, José Eli Procópio Correia, de 58 anos, e esconder seu corpo em um freezer na zona rural.

A Polícia Militar foi acionada após uma testemunha relatar ter avistado dois homens em um veículo, identificado como pertencente a funcionários terceirizados de uma fazenda, contratados para a construção de um curral.

Ao chegar à propriedade rural, a testemunha deparou-se com o caseiro da fazenda trancado em um dos quartos, enquanto na cozinha foram encontradas diversas manchas de sangue. No entanto, Elias não estava presente no local.