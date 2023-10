Homem é morto com quatro tiros na cabeça em MG

A vítima apresentava sinais de sangramento na região da cabeça e foi declarada morta no local

Na tarde de segunda-feira (30), um homem de 38 anos, já familiar às autoridades policiais, foi encontrado morto no bairro Chica Ferreira, em Uberaba. O corpo da vítima foi descoberto por testemunhas na rua Yolanda Motta Leite, resultando no acionamento da polícia.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o homem com o corpo na rua e a cabeça próxima ao meio-fio.

Investigações iniciais revelaram que a vítima estava envolvida em várias ocorrências policiais, incluindo casos de homicídio, tráfico de drogas, uso e consumo de entorpecentes, além de ameaças. Ele residia em uma casa conhecida por ser frequentada por usuários de drogas, que costumavam consumir substâncias ilícitas no local.

O pai da vítima, ao chegar ao local, informou que a família tinha conhecimento do envolvimento do filho com drogas e que ele recebia ameaças devido ao seu comportamento conflituoso. No entanto, não pôde identificar os possíveis autores das ameaças. Não havia testemunhas oculares do crime no local.

A perícia realizada pela Polícia Civil identificou quatro perfurações na cabeça da vítima, embora nenhuma munição tenha sido encontrada na cena do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Uberaba para autópsia.