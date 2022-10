Homem é morto com golpes de enxada na frente da filha de três anos

A polícia informou que aparentemente nenhum objeto foi levado pelo criminoso

Um homem de 54 anos foi morto na madrugada desta terça-feira (11) com golpes de enxada em Axixá do Tocantins, na região do Bico do Papagaio. O crime aconteceu na frente da filha da vítima, que tem apenas três anos.

A Polícia Militar informou que foi chamada por um vizinho, por volta de 0h30. Os militares encontraram o homem caído no quintal da casa da testemunha sem sinais vitais. Ao lado do corpo estava uma enxada com marcas de sangue.

A vítima estava sem camisa e com lesões no braço esquerdo, provavelmente ao tentar se defender, e uma lesão fatal na cabeça.

Testemunhas contaram que o homem morava apenas com a filha de três anos. No momento do crime a criança saiu correndo e pedindo socorro aos vizinhos, relatando que um homem não conhecido havia matado seu pai e fugido.

A polícia informou que aparentemente nenhum objeto foi levado pelo criminoso. Moradores da região contaram que a vítima seria usuária de drogas e o crime pode ter relação com dívidas relacionadas aos entorpecentes. Essa hipótese ainda será investigada pela Polícia Civil.

A perícia foi chamada e recolheu a enxada. O corpo foi levado pelo IML de Tocantinópolis e o Conselho Tutelar ficou responsável por acompanhar a criança. A PM ainda fez buscas pela cidade, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito.