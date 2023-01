Homem é morto a tiros na frente do filho de 5 anos

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu durante a madrugada, quando a vítima estava em casa e o imóvel foi invadido por quatro homens

Um homem de 25 anos foi morto a tiros nesta quinta-feira (17) no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu durante a madrugada, quando Caio Santos da Silva estava em casa e o imóvel foi invadido por quatro homens. Ninguém foi preso.

Ainda segundo a polícia, há oito meses, a dona do imóvel e tia de Caio também foi morta na mesma casa. Não há informações sobre o crime contra a tia da vítima.

No momento em que Caio foi executado, estavam no local o filho dele, de 5 anos, o tio dele e uma prima. Eles não ficaram feridos, mas presenciaram o fato.

O corpo de Caio foi encontrado na cozinha. A polícia ainda informou que o homem tinha passagem por tráfico de drogas no município de Governador Mangabeira, a cerca de 70 km do distrito de Maria Quitéria, mas não há informações se o crime tem relação com o tráfico.

Caio morava com a mãe, também no distrito de Maria Quitéria, e deixou o local para ir à casa onde acabou assassinado.