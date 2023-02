Homem é morto a tiros em velório de sobrinha

Os homens saíram de um carro usando toucas ninjas e carregando armas, atiraram 20 vezes contra a vítima e depois fugiram

Na madrugada desta sexta-feira (24), um homem de 43 anos foi morto a tiros durante o velório da sobrinha, em Novo Hamburgo, Porto Alegre. Três homens invadiram o memorial onde ocorria o velório e atiraram mais de 20 vezes contra o homem, que também era um criminoso.

Segundo a Brigada Militar (BM), câmeras de segurança do local mostram os homens chegando ao local onde a jovem de 29 anos, vítima de suicídio, estava sendo velada. Dois deles saem de um carro usando toucas ninjas e carregando armas. Eles entram na sala e atiram contra o homem, depois fogem no mesmo carro.

A polícia estima que cerca de 30 a 40 pessoas participaram do velório. A vítima estava foragida desde quinta-feira (23) do Presídio Estadual de Taquara, onde cumpria pena no regime semiaberto.

O homem tinha antecedentes criminais por ameaça, cárcere privado, cumprimento de mandado (procurado), descumprimento de medida protetiva de urgência, estupro, falsidade ideológica, fuga de preso, lesão corporal e porte ilegal de arma. Além de receptação, roubo a comércio, roubo a estabelecimento comercial, roubo a residência, sequestro, sequestro e cárcere privado, tráfico de armas e tráfico internacional de arma de fogo.