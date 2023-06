Homem é morto a tiros durante churrasco em família

Os bombeiros foram acionados e constataram o falecimento da vítima. A Polícia Civil está investigando o crime

No último sábado (3), um homem identificado como Alexandre Carvalho da Silva, de 33 anos, foi morto a tiros dentro de sua própria casa em Nova Xavantina, localizada a 651 km de Cuiabá.

De acordo com o relato da esposa da vítima à Polícia Civil, o casal estava fazendo um churrasco com suas filhas. Em determinado momento, a mulher foi cuidar das crianças enquanto o esposo foi para a área dos fundos da residência. Logo em seguida, ela ouviu os disparos e correu para ver o que estava acontecendo, encontrando seu marido caído na despensa, coberto de sangue.

Conforme os relatos da esposa, ao perceber que o marido havia sido baleado, ela levou as filhas para dentro de casa e as deixou no quarto. Em seguida, voltou para tentar ajudar a vítima.

Uma pessoa em uma motocicleta se aproximou e informou à mulher que havia presenciado dois homens fugindo em um carro branco após pularem o muro da residência, conforme relatado à polícia.