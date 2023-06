Homem é autorizado a cultivar mudas de Cannabis

Normalmente, a autorização para plantio em casa é de no máximo 64 mudas por ano, porém, neste caso, chegou a 354 mudas por ano

Um homem que sofre de ansiedade desde a infância e que sempre conviveu com graves dores de estômago e distúrbios do sono, que são sintomas do transtorno, conseguiu uma autorização do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para cultivo de mudas de Cannabis em casa sem sofrer repressão criminal por isso.

Ele começou o tratamento com Cannabis medicinal em 2020, com prescrição e acompanhamento médico. Normalmente, a autorização para plantio em casa é de no máximo 64 mudas por ano, porém, neste caso, chegou a 354 mudas por ano, um número 5,5x maior.

Isso acontce porque o paciente precisa usar o canabidiol (CBD) inalatório, e a fabricação dessa forma de produto consome mais flores do que o óleo. De acordo com sua defesa, comandada pelo advogado Murilo Nicolau, que procurou um agrônomo para fazer o cálculo, são necessárias 10 gramas de flores para fazer um grama do CBD para inalar.