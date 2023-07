Homem é morto a facadas após discussão em festa

Segundo a Polícia Militar (PM), uma testemunha relatou que Ezequiel da Silva Soares teria ido conversar com a sobrinha e se desentendeu com o suposto agressor

Durante a madrugada deste domingo (9), um homem que trabalhava como carpinteiro foi esfaqueado em uma festa que aconteceu em Wanderlândia, no norte do Tocantins.

O suspeito de ter cometido o crime é namorado da sobrinha da vítima.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma testemunha relatou que Ezequiel da Silva Soares teria ido conversar com a sobrinha e se desentendeu com o suposto agressor.

Em seguida, o suspeito deu uma facada no peito do carpinteiro. Ele não resistiu os ferimentos e morreu ainda no local.