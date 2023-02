Homem é investigado por suspeita de estuprar e torturar menina de 2 anos

O caso foi registrado pela mãe da criança nessa segunda-feira (14)

A polícia investiga um homem, que não teve a identidade divulgada, por suspeita de estuprar e torturar uma menina de 2 anos, em Campo Grande. O caso foi registrado pela mãe da criança nessa segunda-feira (14), inicialmente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e repassada na manhã dessa terça-feira (15) para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

De acordo com o delegado Roberto Morgado, a mãe teria deixado a criança aos “cuidados” do namorado no fim de semana para poder trabalhar. À polícia, ela contou que a filha possuía lesões de tortura e também uma suspeita de violência sexual.

A menina passou por exames de corpo de delito e a polícia investiga o caso. “Os exames periciais já foram feitos e encaminhadas medidas protetivas contra o suspeito. As testemunhas estão sendo procuradas para prestar depoimento”, afirmou o delegado responsável.

Ainda conforme a polícia, o caso foi registrado como tortura e estupro de vulnerável e ambos os crimes seguem em investigação.