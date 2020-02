Homem é executado com 20 tiros em meio a feira livre

PUBLICIDADE 

Na manhã desta sexta-feira (28), um homem de 38 anos foi executado como mais de 20 tiros, em São João Campestre, Rio Grande do Norte. Pelo menos três pessoas também ficaram feridas durante o tiroteio.

Segundo as autoridades, o caso aconteceu por volta de 7h50 na frente da casa de familiares da vítima. O homem foi identificado como José Lucielmo de Oliveira, também conhecido como “Nego de Floriza”.

José morava no Mato Grosso e atualmente estava hospedado na residência dos parentes, localizada perto da feira livre da cidade. No momento em que ele saiu do imóvel, pela manhã, três criminosos teriam se aproximado e começado a atirar várias vezes contra ele.

A vítima morreu na hora. Os criminosos fugiram antes da chegada da polícia. De acordo com a PM, o caso deverá ser considerado uma execução, devido à quantidade de tiros disparados contra a vítima. O caso será investigado pela Polícia Civil.