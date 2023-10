Homem é esquartejado por amigo após assediar mulher casada

O suspeito foi detido por policiais na Avenida Monteiro Lobato, no bairro Balneário Santa Eugênia, e encaminhado à delegacia

Em Mongaguá, no litoral de São Paulo, um jovem foi preso após confessar ter esquartejado e incendiado a casa de um amigo. O motivo alegado pelo suspeito foi uma discussão a respeito do flerte da vítima com uma mulher casada.

A vítima foi identificada como Bruno Rodrigues. Seu corpo foi descoberto por bombeiros chamados para combater um incêndio que consumia a casa do rapaz. O suspeito, em sua confissão à polícia, admitiu ter usado oito tipos diferentes de facas para mutilar o corpo da vítima, em um ato de violência extrema.

De acordo com as investigações, a tragédia teve início após uma discussão acalorada em um bar local, onde a vítima, visivelmente embriagada, teria assediado uma mulher casada. O autor do crime, indignado com a atitude de seu amigo, repreendeu-o, desencadeando uma briga que culminou na morte brutal de Bruno Rodrigues.