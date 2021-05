Homem é espancando e estrangulado até a morte

Polícia Militar foi acionada e constatou que a vítima recebeu golpes em várias partes do corpo

Um homem foi espancado e estrangulado até a morte, nessa quinta-feira (27). O crime ocorreu no bairro do Clima Bom, em Maceió-AL. Nenhum suspeito foi localizado.

A Polícia Militar foi acionada e constatou que a vítima recebeu golpes em várias partes do corpo. De acordo com os militares do 4º Batalhão, o homem também foi estrangulado até a morte.

Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) fizeram a perícia e recolheram o corpo da vítima. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP) vai investigar o caso.