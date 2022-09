Homem é espancado por moradores após tentar matar a ex esfaqueada em bar

A mulher estava em um bar quando o ex-companheiro chegou e a atacou com um golpe de faca na região do tórax. A vítima caiu no chão e começou a gritar por socorro

Um homem, de 33 anos, foi espancado por moradores após tentar matar a ex-parceira, de 45 anos, esfaqueada em Corumbá (MS), na madrugada deste domingo (18).

Ferido, o suspeito foi preso em flagrante. A vítima foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa) e não corre risco de morrer.

Segundo testemunhas, A mulher estava em um bar quando o ex-companheiro chegou e a atacou com um golpe de faca na região do tórax. A vítima caiu no chão e começou a gritar por socorro.

Moradores a levaram para a Upa do bairro Guatós. Outro grupo cercou o suspeito e começou a agredi-lo. A Polícia Militar chegou até o local e encontrou o homem com ferimentos no corpo e no rosto. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. Os moradores entregaram para as autoridades a faca usada no crime, que estava com a lâmina quebrada.

Mesmo internada, a vítima relatou às autoridades que foi atingida pelo ex-parceiro. De acordo com o boletim médico, o estado de saúde dela é estável e ela permanece em observação.