Homem é espancado até a morte após jogar cartas em bairro nobre de SP

Um homem de 39 anos, identificado como Zenildo Pereira da Silva, foi espancado até a morte durante uma briga em um posto de gasolina no bairro de Perdizes, bairro nobre de São Paulo. O crime ocorreu no domingo (9).

Zenildo se desentendeu com dois homens que estavam em um posto de gasolina. O relato foi dado à polícia militar por duas mulheres que estavam com a vítima jogando cartas.

Os três saíram do estabelecimento, mas foram perseguidos pelos dois suspeitos, que passaram a agredir a vítima.

Zenildo foi atacado com socos e golpes. Os agressores fugiram em seguida do local. Quando o Samu chegou ao local, a vítima já estava morta.

Na madrugada desta segunda-feira (10), um dos suspeitos, de 22 anos, foi preso em flagrante por policiais civis do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). Ele foi localizado em Francisco Morato, com o punho lesionado devido às agressões e confessou o crime, segundo informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).