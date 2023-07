Chuvas deixam 24 mil pessoas fora de casa em Alagoas

Até o momento, são 3.578 pessoas desabrigadas, ou seja, que precisaram deixar suas moradias de forma definitiva

As fortes chuvas seguem causando estragos em Alagoas, e subiu para 24 mil o número de pessoas que estão fora de suas casas, de acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec). O governo decretou estado de emergência em 31 cidades por 180 dias.

Até o momento, são 3.578 pessoas desabrigadas, ou seja, que precisaram deixar suas moradias de forma definitiva, e outras 20.458 que estão desalojadas, deixando seus lares de forma temporária por questões de segurança. Também foi registrada uma morte: Joaquim Gomes foi levado pela enxurrada e não resistiu.

De acordo com as autoridades, o Rio Jacuípe ainda está 5 metros acima do normal. A Lagoa Manguaba também transbordou, inundando o bairro de Marechal Deodoro.