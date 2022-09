Homem é esfaqueado por colega de trabalho e foge com faca cravada na nuca

Segundo boletim, os homens estavam em uma conveniência, e em dado momento, o suspeito teria se exaltado, pego uma faca e golpeado o colega de trabalho

Um homem, de 33 anos, fugiu com um faca cravada na nuca, após ser esfaqueado pelo colega de trabalho, durante uma discussão, em Água Clara (MS), a 193 quilômetros de Campo Grande, na noite deste domingo (18). O crime aconteceu por volta das 21h50.

Com a força empenhada no ataque, a arma ficou presa na vítima, que para não ser ferida mais uma vez, saiu correndo pela Avenida Benevenuto Ottoni com a faca cravada na nuca e pedindo socorro.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar, o suspeito fugiu, e a vítima foi socorrida e encaminhada com ferimento grave ao hospital do município, sendo transferido para a Santa Casa da capital.

Conforme o boletim do hospital, o homem segue internado e realizando exames para avaliação de conduta médica.

O autor do crime está continua desaparecido e o caso foi registrado como tentativa de homicídio, na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, onde é investigado.