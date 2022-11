Homem é esfaqueado e ex-companheiro é preso suspeito do crime

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima era natural de Sergipe e conviveu com o ex-companheiro num residencial no Aeroclube por dois meses, e estavam separados

Um homem foi preso em flagrante suspeito de esfaquear o ex-companheiro em um residencial na noite de quinta-feira (10), no bairro Aeroclube, em João Pessoa.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima era natural de Sergipe e conviveu com o ex-companheiro num residencial no Aeroclube por dois meses, e estavam separados. O suspeito, que estava em Sergipe, começou a receber ameaças provenientes da vítima, que não aceitava o término da relação, desde o último sábado (5), e veio para João Pessoa para dialogar com a vítima.

Na noite de quinta-feira (10), o suspeito se encaminhou para o residencial onde a vítima residia, notou que a porta do apartamento estava aberta e a vítima estava no quarto. O suspeito se dirigiu à cozinha, pegou uma faca, foi em direção ao quarto onde a vítima estava e golpeou o ex-companheiro duas vezes na região do abdômen.

A mãe da vítima o socorreu para a UPA e, devido a gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. De acordo com o boletim médico da unidade hospitalar, o paciente passou por procedimentos de emergência e segue internado em estado clínico estável.

O suspeito foi autuado em flagrante pela Polícia Militar por tentativa de homicídio e foi encaminhado para a Central de Polícia de João Pessoa, onde se encontra na carceragem e aguarda audiência de custódia que será realizada ainda nesta sexta (11).