Homem é encontrado morto e amarrado em árvore com arame farpado

Vítima estava desaparecida desde o dia 1º de fevereiro. A Polícia Civil de Paraíso das Águas vai investigar o caso

Um homem foi encontrado morto, nesta segunda-feira (7), em Paraíso das Águas (MS). De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima estava amarrado com arame farpado em uma árvore, a 2 metros do chão.

Segundo as investigações, o homem identificado como Sícero da Silva, de 35 anos, trabalhava em uma propriedade rural da região e estava desaparecido há uma semana. Após receber o salário no dia 1º de fevereiro, o homem saiu à noite para um bar e desapareceu desde então.

Sícero foi encontrado por um homem a cerca de 20km da fazenda em que trabalhava, pendurado em uma árvore por arame farpado. Apesar do rosto estar desfigurado pelos bichos, a vítima não tinha lesões aparentes.

Em 2016, segundo as investigações, Sícero foi acusado de matar um homem a facadas em uma carvoaria em Paraíso das Águas. A polícia acredita que os fatos não tenham ligação, pois a vítima nunca foi identificada.

O corpo de Sícero foi encaminhado para o Instituto Médico Odontológico Legal (Imol) de Paranaíba. A vítima era natural do estado de Goiás e os familiares já foram informados do ocorrido.

A Polícia Civil de Paraíso das Águas vai investigar o caso.