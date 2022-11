Homem é encontrado morto com camada de massa de cimento sobre o corpo

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o sogro de Marcos Antônio Soares entrou em contato com a polícia afirmando que havia encontrado o corpo da vítima

Um homem de 50 anos foi encontrado morto dentro de casa, neste domingo (6), na ocupação Rosa Leão, na Região Norte de Belo Horizonte. Sobre o corpo dele estava uma camada de cimento.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o sogro de Marcos Antônio Soares entrou em contato com a polícia afirmando que havia encontrado o corpo da vítima.

Segundo o homem informou aos militares, o genro estava desaparecido desde o dia 30 de outubro. No último sábado (5), a filha dele, companheira de Marcos, foi até a casa do pai para deixar os filhos dela. O homem teria notado “um comportamento estranho” da filha.

Posteriormente, ele foi até a casa em que a mulher vivia com Marcos buscar roupas para os netos. Ao chegar no imóvel, sentiu um forte odor no quarto do casal e, ao olhar debaixo da cama, viu o corpo.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e identificou dois fios enrolados no pescoço da vítima. Conforme a instituição, a provável causa da morte foi asfixia.

Ainda conforme o registro policial, um boletim de desaparecimento de Marcos foi feito no dia 3 de outubro. Uma familiar contou que a última pessoa que esteve com a vítima foi a companheira dele.

Após as viaturas saírem do local, o filho de Marcos encontrou em cima de um guarda-roupa, no imóvel do casal, uma faca, aparentemente, suja de sangue. O objeto foi recolhido.

Militares fizeram rastreamento na região, mas a mulher da vítima não foi encontrada para prestar esclarecimentos.