Homem é encontrado morto a tiros após tentar matar pai

O autor do crime ainda não foi identificado, e as autoridades locais estão conduzindo uma investigação para encontrar o suspeito

Ozias Pontes do Nascimento Silva, um homem de 34 anos com um histórico de agressões a familiares, foi encontrado morto a tiros na noite de segunda-feira (2) nas proximidades da Avenida Liberdade, em Bayeux, na Grande João Pessoa. Ozias, que vivia em situação de rua e era usuário de drogas, havia tentado matar seu pai com golpes de faca em um incidente registrado em 29 de agosto.

O corpo de Ozias foi localizado com marcas de tiros de arma de fogo numa área próxima à Avenida Liberdade. De acordo com informações da Polícia Civil, ele tinha um histórico de agressões, especialmente contra seu pai. Em agosto, câmeras de segurança flagraram Ozias tentando atacar seu pai com uma faca.

Segundo a Polícia Civil, durante o final de semana anterior ao seu falecimento, Ozias havia novamente tentado matar seu pai e também tentou incendiar a casa onde ele vivia, embora sem sucesso.