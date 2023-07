Homem é encontrado esmagado na BR-262 em MS

O homem estava com o crânio, tórax e abdômen esmagados. Nenhum veículo foi encontrado no local, apenas pedaços de um caminhão

Na manhã desta quarta-feira (12), o corpo de um homem de 50 anos, foi encontrado com sinais de atropelamento, em um trecho da rodovia BR-262, em Dois Irmãos do Buriti, no Mato Grosso do Sul.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), pedaços do para-choque de um caminhão indicam que o veículo pode ter se envolvido no acidente.

O homem estava com o crânio, tórax e abdômen esmagados. Nenhum veículo foi encontrado no local, apenas pedaços de um caminhão.