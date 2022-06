Homem e criança caem de roda-gigante em Manaus

Um funcionário disse que o grampo que prendia um dos parafusos do brinquedo quebrou, deslocando a peça e fazendo com que a estrutura da cadeira caísse

Um homem e uma criança caíram de uma altura de cerca de três metros, quando a cadeira da roda-gigante que eles estavam se soltou. O caso aconteceu no Festival Folclórico da Zona Leste, em Manaus.

Em entrevista à “Rede Amazônica”, filiada à TV Globo, um funcionário do local, que não quis se identificar, disse que o grampo que prendia um dos parafusos do brinquedo quebrou, deslocando a peça e fazendo com que a estrutura da cadeira caísse.

O acidente aconteceu no último domingo (19) e o brinquedo foi desmontado ontem (20). O momento foi registrado por outra pessoa que estava na roda-gigante. Não existem informações sobre o estado de saúde das vítimas.