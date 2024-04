Homem é condenado por estuprar duas filhas em SP

Um homem de 53 anos foi sentenciado a 31 anos de prisão em regime fechado por ter estuprado suas próprias filhas em Miracatu, no interior de São Paulo. A decisão, tomada em primeira instância, também determinou que ele pague uma indenização de R$ 30 mil por danos morais para cada uma das vítimas. A sentença ainda está sujeita a recurso.

Os abusos sexuais começaram em 2011, quando as vítimas tinham apenas sete e oito anos de idade. Os terríveis episódios se estenderam por cerca de sete anos, tudo isso enquanto as crianças, o réu e a mãe delas viviam juntos em uma residência no bairro Morais, segundo informações apuradas pelo G1.

O caso só veio à tona em 2022, quando as meninas, já mais crescidas, tiveram coragem de revelar os abusos à mãe após a separação do casal. Foi nessa mesma época que a mãe das crianças decidiu denunciar o ex-companheiro à delegacia municipal, registrando um boletim de ocorrência contra ele.

Como se tratava de um crime de ação penal pública, especialmente por envolver vítimas menores de idade, o Ministério Público de São Paulo deu prosseguimento ao processo. Agora, com a sentença de primeira instância, o agressor terá que cumprir a pena estabelecida pelo Judiciário.