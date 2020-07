Homem é baleado e morto a caminho do segundo dia de trabalho após passar três meses desempregado

PUBLICIDADE

Após passar 3 meses desempregado, um homem, de 48 anos, morreu, na manhã desta segunda-feira (21) a caminho do seu trabalho em seu segundo dia de serviço, vítima de um assalto em São Vicente, no litoral paulista. Segundo a Polícia Civil, Arnaldo Novaes de Oliveira foi baleado na cabeça depois que se recusou a entregar seu celular. Até o momento ninguém foi preso.

O homem aguardava seu ônibus quando foi abordado por dois criminosos, que estavam dentro de um carro. Eles se aproximaram e pediram o celular de Oliveira.

Oliveira se recusou a entregar o aparelho e foi baleado por um dos assaltantes. O carro fugiu sem levar nada. Alguns moradores da região chamaram a Polícia, que isolou o local. Oliveira morreu antes da ambulância chegar ao local.

Segundo um familiar, Oliveira estava a caminho de seu segundo dia de trabalho apenas. Ele passou três meses desempregado e era pai de três filhas. Arnaldo conseguira um emprego de operador multimodal em um complexo portuário no Porto de Santos.

“Ele era uma pessoa muito tranquila, não mexia com ninguém. A vida dele era sair do serviço e ficar em casa, cuidando da mãe. Todo mundo está desconsolado com o que aconteceu”, disse o parente.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos utilizaram um carro roubado durante o crime. O veículo foi recuperado na manhã desta terça-feira. O caso foi registrado e é investigado no 3º Distrito Policial de São Vicente.