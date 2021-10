Homem é baleado durante roubo a moto de luxo em frente ao clube Pinheiros (SP)

Os assaltantes também chegaram em uma motocicleta, um deles com uma mochila de entregador de produtos

Um administrador de empresas de 47 anos foi baleado na noite desta sexta-feira (15) em frente ao clube Pinheiros, no Jardim Europa (zona oeste de São Paulo), após ser abordado por dois criminosos armados. O homem esperava pelo filho na porta do clube quando a dupla anunciou o assalto.

A vítima estava sentada sobre uma moto BMW F 700 GS –o veículo era o alvo dos criminosos. Os assaltantes também chegaram em uma motocicleta, um deles com uma mochila de entregador de produtos. De acordo com testemunhas, após ser rendido, o administrador teria iniciado uma discussão com um dos criminosos, que, então, atirou três vezes contra ele. Um dos disparos atingiu de raspão a cabeça da vítima, e os outros dois pegaram no braço e na perna, ambos do lado direito do corpo.

A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou, os criminosos já tinham fugido levando o veículo do administrador. A vítima estava caída no chão recebendo os primeiros socorros de um médico do clube. “Ainda na área dos fatos, o administrador contou que estava parado com o veículo quando foi surpreendido por criminosos armados, que anunciaram o roubo e dispararam”, diz trecho de nota da Secretaria da Segurança.

A vítima foi socorrida para o hospital Albert Einstein, onde permaneceu em observação. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde dele. As investigações serão conduzidas pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros) como tentativa de latrocínio -quando o criminoso tenta matar a vítima durante um roubo. As primeiras informações apontam que a placa do veículo usado pelos criminosos estava encoberta.

Conforme reportagem da Folha revelou, problemas de segurança na região de Pinheiros também levaram moradores da região a criar a Ames-SP (Associação de Moradores e Amigos da Estação Sumaré), com o propósito de cobrar das autoridades providências para a série de roubos e furtos no bairro.

“A ideia da associação surgiu como resposta para o problema do rápido aumento da violência nas ruas do bairro. Nos unimos e nos organizamos para, juntos, termos mais força na busca de soluções que amenizem a falta de segurança”, explica o artista plástico Rubens Kinjo, 50, um dos líderes do movimento. “É uma forma de tentar ajudar a comunidade e um olhar pelo outro. A violência domina e os bandidos estão organizados. Nós temos que tentar nos proteger”.