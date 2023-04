Homem é baleado após reclamar de fumaça de cigarro

A prisão do suspeito de 24 anos ocorreu em uma área de mata na zona rural da cidade

Um homem foi morto por se incomodar com a fumaça do cigarro da vítima. O suspeito foi preso nessa quarta-feira (26).

O crime ocorreu em frente a um bar. Segundo a corporação, o homem disparou quatro tiros contra a vítima.

O homem pode responder pelos crimes de tentativa de homicídio, constrangimento ilegal, ameaça e violação de domicílio. Além da de ter atirado no homem, o autor é suspeito de invadir uma residência com uma arma de fogo.

De acordo com a Polícia Civil, ele teria ido à residência do desafeto e encontrado apenas o filho. Nesse momento, ele abordou o adolescente com uma arma de fogo e o conduziu pelo interior da residência à procura do pai do menor.