Homem é atropelado após discussão em fila de supermercado

O condutor envolvido no caso foi condenado a uma pena de 23 anos e 6 meses de reclusão

Motorista é sentenciado a 23 anos e 6 meses de prisão por homicídio premeditado após atropelamento fatal decorrente de discussão em supermercado

O crime, que ocorreu em 29 de abril de 2022, envolveu o atropelamento deliberado e fatal de um homem após uma disputa na fila de um supermercado.

De acordo com o Ministério Público, os eventos tiveram início quando Fernando se encontrava na fila de pagamento de um estabelecimento no Residencial Primavera. A vítima teve um contratempo no processo de pagamento, o que gerou irritação em Fernando.

Posteriormente, Fernando aparentou sair do local com a intenção de ir embora, acompanhado por sua esposa e uma criança de colo. No entanto, conforme apontado pelo Ministério Público, ele permaneceu no interior de seu veículo aguardando a saída da vítima, Paulo Rézio. Quando a vítima atravessava a rua em direção ao automóvel de Fernando, este deliberadamente a atropelou.

As evidências apresentadas demonstraram que o impacto do veículo contra a vítima foi tão intenso que causou o amassamento e afundamento da coluna esquerda do para-brisa dianteiro, além de sua quebra. O Ministério Público alegou que a ação caracterizou-se como homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O réu foi mantido sob custódia durante o processo e a sentença proferida negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.