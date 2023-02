Homem é assassinado com várias facadas e tiros

A Delegacia de Homicídios esteve no local e vai investigar o caso

Um homem de 27 anos foi assassinado com várias facadas e tiros no Benedito Bentes, parte alta de Maceió. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (15).

Militares do 5º Batalhão recebeu denúncia de homicídio na região da Grota Givaldo Carimbão. No local, os policiais encontraram Willams Barbosa da Silva, conhecido por Zanóio, caído no chão.

Ele foi atingido por 2 tiros na cabeça e 11 facadas no tórax. A Polícia Científica esteve no local e fez a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vítima.