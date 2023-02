Homem é assassinado a tiros e corpo é encontrado com olhos arrancados e sem lábio inferior

A vítima foi identificada como Roberto Ailton Servolo de Carvalho

Um homem de 30 anos foi morto a tiros e o corpo dele foi encontrado com os olhos arrancados e sem o lábio inferior, na zona rural de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. De acordo com testemunhas, a vítima estava só de cueca e com uma meia quando o cadáver foi achado.

A vítima foi identificada como Roberto Ailton Servolo de Carvalho. Segundo a Polícia Civil, o corpo dele foi encontrado na tarde da terça-feira (31), no Engenho Bonito, em um matagal próximo à ponte que cruza o Rio Tracunhaém.

Testemunhas também relataram que o carro da vítima foi encontrado às margens da BR-408, no município de Tracunhaém, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, onde a vítima morava.

Imagens enviadas para o WhatsApp da TV Globo mostram o corpo de Roberto sem os olhos e com a parte inferior do lábio arrancada. Como as fotos são muito fortes, não foram publicadas nesta reportagem.

O corpo de Roberto Ailton foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, localizado no bairro de Santo Amaro, no Centro da capital pernambucana.

Investigação do caso



A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil. Nenhum suspeito do crime havia sido preso até a última atualização desta reportagem.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso foi registrado pela Delegacia de Nazaré da Mata como homicídio consumado. “As investigações foram iniciadas e seguem até elucidação do crime”, afirmou a corporação.