Homem é assassinado a paulada pelo enteado no Maranhão

Na madrugada deste domingo, 15, um homem identificado como Ronaldy Lima Ferreira, de 35 anos, foi assassinado, em Imperatriz, a 626 km de São Luís, com uma paulada na cabeça que dada pelo seu enteado, que não teve a sua identidade revelada.

Segundo investigações da polícia, o crime aconteceu no bairro Vila Cafeteira, em Imperatriz, após o enteado ter flagrado o seu padrasto agredindo a sua mãe. Revoltado, o enteado de Ronaldy deu uma paulada na cabeça do padrasto.

Após o crime, o enteado da vítima fugiu.

Uma equipe do Samu ainda foi chamada para socorrer Ronaldy, mas ele não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu no local.

O enteado da vítima compareceu na manhã de segunda-feira, 16, à delegacia, onde relatou em depoimento que agiu em legítima defesa da sua mãe e também em sua defesa, já que a vítima estava armado com uma faca no momento do crime.

De acordo com informações da polícia, só este ano em Imperatriz já foram registradas 46 mortes violentas.