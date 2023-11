Homem é agredido até a morte por dois homens em SP

O Boletim de Ocorrência (BO) revelou que os chutes e golpes na cabeça do homem causaram ferimentos graves que resultaram em sua morte

Em Praia Grande, no litoral de São Paulo, um homem de 28 anos foi espancado até a morte, uma dupla agrediu brutalmente a vítima, arrancando sua bermuda e desferindo chutes, socos e golpes com um macaco, uma ferramenta utilizada para trocar pneus. Um dos agressores foi detido em flagrante, enquanto o caso está sendo investigado pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade.

De acordo com o depoimento prestado à polícia, o suspeito preso afirmou que estava saindo de casa para pescar quando testemunhou um homem perseguindo outro. Ele alegou ter se unido à perseguição ao ouvir que a vítima teria supostamente tentado estuprar o filho do homem que o perseguia.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender à ocorrência no bairro Aviação no domingo (5). Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, com lesões por todo o corpo e sangramento na nuca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas os paramédicos constataram o óbito ainda no local do incidente.