Homem é agredido após estuprar criança em piscina em AL

O homem se encontra internado no hospital em Arapiraca

Um indivíduo suspeito de abusar sexualmente de uma criança em uma piscina no interior de Alagoas foi agredido na tarde desta quarta-feira (10) em Arapiraca.

A mãe da vítima notificou a Polícia Militar na noite de terça-feira (9), informando que um vizinho teria molestado sua filha durante enquanto criança tomava banho em piscina, ela alegou possuir um vídeo do ato criminoso. O incidente ocorreu em Limoeiro de Anadia.

No dia seguinte, o suspeito foi localizado em Arapiraca. O vídeo do abuso circulou nas redes sociais, levando à sua identificação por residentes no bairro Canafístula, onde foi agredido em via pública. Gravemente ferido e ensanguentado, o homem foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao Hospital do Agreste.