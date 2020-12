Homem dormia ao lado da mulher com 262 kg de explosivo embaixo da cama, diz polícia

PUBLICIDADE

A Polícia Civil prendeu um homem, de 26 anos, após encontrar 262 kg de explosivos escondidos embaixo da cama, onde o suspeito dormia com a esposa. Além do acusado, os agentes prenderam a cunhada dele, de 24 anos. O flagrante ocorreu na quarta-feira (16) e eles devem passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (17).

Após receber as denúncias anônimas, os investigadores apuraram o crime por 10 dias. Diligências foram realizadas na residência do acusado, onde foi encontrada a carga, que estava embaixo da cama, onde o suspeito dormia com a esposa.

O detonador dos explosivos foi encontrado na cozinha. Ao todo, foram apreendidas 131 unidades de emulsão explosiva encartuchada, popularmente conhecida como banana de dinamite. A carga pesa cerca de 262 kg. Já os rolos de cordel detonador eram tanto de NP5 como NP10, explosivos muito fortes e que estavam escondidos em um armário da cozinha.

Após ser questionado, o suspeito alegou que estaria guardando o material para a cunhada. A mulher também foi interrogada pelo policiais e negou envolvimento com o crime. De acordo com a suspeita, os explosivos estavam sendo guardados a pedido do ex-marido dela. O caso ocorreu em Campo Grande-MS.

Os investigadores descobriram que o material ilícito havia sido roubado da Pedreira São Luiz, em Terenos-MS, no dia 26 de dezembro de 2016. A polícia investiga o caso para saber se os suspeitos têm envolvimento com alguma organização criminosa.

Os investigados devem responder por posse ilegal de artefato explosivo, com pena que varia de 3 a 6 anos de prisão.