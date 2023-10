Homem desempregado recebe R$ 50 mil no pix por engano e devolve dinheiro

O homem compartilhou que compreende a dificuldade de economizar dinheiro nos dias de hoje

Um residente de Caldas Novas, situada no sul do estado de Goiás, recebeu por engano uma transferência via PIX no valor de R$ 50 mil.

Apesar de estar desempregado, Gustavo Santana, de 33 anos, tomou a decisão imediata de devolver o montante.

De acordo com o extrato, o PIX foi enviado para Gustavo em 13 de outubro. O valor foi transferido por engano pelo pai de Vinicius Eduardo Silva, residente em Itumbiara, também no sul de Goiás.

A transferência equivocada ocorreu enquanto o pai de Vinicius estava realizando um pagamento relacionado à compra de um carro e cometeu um erro no número da chave PIX.