Homem de 54 anos falece após ser atropelado por trem

Os moradores da área relataram que a vítima residia nas proximidades da linha férrea

Na tarde desta quinta-feira (10), ocorreu um trágico incidente em Ipameri, no sudeste do país, resultando na morte de um homem de 54 anos atingido por um trem. A equipe de bombeiros foi prontamente despachada para o local, e as autoridades da Polícia Civil já deram início às investigações.

O acidente aconteceu por volta das 13h20, no Bairro Vila Estrela. Até o momento, não foi possível determinar as circunstâncias que levaram ao atropelamento.

De acordo com informações dos Bombeiros, eles foram acionados pelo próprio maquinista do trem, o qual comunicou ter colidido com o indivíduo, resultando no seu posicionamento sob a locomotiva. Tragicamente, a vítima já se encontrava sem vida quando a equipe de resgate chegou ao local.

A Polícia Civil realizou procedimentos de perícia e autorizou a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML), também acompanhando a liberação da área do acidente. A instituição policial afirmou, ademais, que pretende ouvir testemunhas e aguardar o laudo pericial para uma compreensão mais completa do ocorrido.